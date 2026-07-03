В Марксовском районе Саратовской области конфликт закончился угрозой убийством

В Марксовском районе Саратовской области произошел конфликт, который закончился угрозой убийством. 51-летний житель обратился в полицию с заявлением о том, что его зять угрожал ему убийством во время ссоры, возникшей из-за рыболовных снастей.

По словам заявителя, 2 июля зять пришел к нему за рыболовными снастями, которые остались у него после совместной рыбалки. Однако потерпевший отказался их отдавать, что привело к конфликту. В ходе ссоры зять, 38-летний ранее судимый мужчина, поднял с земли кусок асфальта и бросил его в потерпевшего, угрожая расправой. Хотя зять промахнулся, заявитель воспринял угрозу как реальную и обратился в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса РФ (угроза убийством). Участковые уполномоченные полиции доставили подозреваемого в отдел, где он сознался в содеянном. В отношении него избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Кроме того, полиция проводит проверку по факту причинения телесных повреждений, и материалы по этому делу выделены в отдельное производство. Проводятся необходимые проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств инцидента.

Этот случай подчеркивает важность разрешения конфликтов мирным путем и необходимость обращения в правоохранительные органы при угрозах. Полиция продолжает работать над обеспечением безопасности граждан и предотвращением подобных инцидентов в будущем.