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В уютной атмосфере прошла очередная встреча женского клуба "Селяночка" в селе Липовка.

"И мы решили посвятить её двум самым важным праздникам — Дню нашего родного села и Дню семьи, любви и верности, который вся страна отметит 8 июля. За чашкой ароматного чая мы говорили о семейных традициях, вспоминали династии наших земляков, делились секретами долголетия счастливых пар. А ещё — строили планы, как украсим село к празднику и чем порадуем односельчан.

В центре нашего стола — белоснежные ромашки, главный символ этого дня. Ведь ромашка напоминает нам, что семья — это лепестки одного цветка, а наше село — это большой сад, где каждый важен.

Спасибо каждой участнице за тепло, улыбки и искренность! Вместе мы — сила!", - рассказала активистка партийного проекта "Женское движение Единой России" в Энгельсском районе Татьяна Лукашева.