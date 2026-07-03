Участницы "Женского движения Единой России" собрали гуманитарную помощь участникам СВО

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Участницы партийного проекта "Женское движение Единой России" во главе с активисткой Юлией Дубовенко собрали гуманитарную помощь участникам специальной военной операции.

"Мы активно помогаем, организуя сбор гуманитарной помощи. Важно помнить, что безопасность и моральное состояние военнослужащих — приоритет, и мы делаем все возможное, чтобы поддержать их в эти нелегкие времена. В этот раз передали мочалки, нижнее белье, сладости и много другое передала в КЦСОН Самойловского района для дальнейшей передачи Юрию Мокроусову, для отправки через "Народный фронт".

Поддержка участников СВО и членов их семей – приоритетная задача Народной программы. Важно, чтобы люди, которые проявляют героизм в зоне проведения СВО, чувствовали поддержку, понимали, что они не одни", - рассказала местный координатор проекта "Женское движение Единой России" в Самойловском районе Светлана Суровцева.