Саратовцев приглашают поклониться мощам святителя Николая Чудотворца

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С 3 по 12 июля в храме во имя преподобного Серафима Саровского г. Саратова будет пребывать ковчег с частицей мощей святителя Николая Чудотворца.

В Православной церкви Николай Чудотворец почитается в лике святителей как чудотворец. Верующие обращаются к святому с просьбами о защите, исцелении, помощи в трудных ситуациях и для избавления от зла.

Молебны с чтением акафиста святителю Николаю Чудотворцу будут совершаться в храме во имя преподобного Серафима Саровского г. Саратова ежедневно в 11.00 часов и 16.00 часов.

Поклониться мощам можно в часы работы храма с 7.30 до 19.00 часов (ежедневно) по адресу: г. Саратов, ул. Большая Горная, д. 351/70.