В Гарнизонном Доме офицеров Энгельса откроют музей и культурный центр

Реставрационные работы в Энгельсском Гарнизонном Доме офицеров, расположенном в Саратовской области, близки к завершению. Планируется, что все работы будут окончены до конца 2026 года. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин недавно посетил объект, чтобы лично ознакомиться с ходом его восстановления. Сегодня в Telegram-канале «Володин Саратов» появилось видео, запечатлевшее этот визит.

Стоит отметить, что Дом офицеров является региональным объектом культурного наследия, возведенным в 1935 году. Во время Великой Отечественной войны в его стенах располагались женские авиационные полки под командованием Марины Расковой, а также проходили тренировки первого отряда космонавтов.

В начале 2000-х годов здание нуждалось в ремонте, однако работы не проводились. В 2018 году возникло предложение о сносе и последующем воссоздании точной копии Дома офицеров, но эта инициатива встретила сопротивление со стороны защитников городской среды и ветеранских организаций. Вячеслав Володин, глава Государственной Думы, поддержал их позицию и дал поручение восстановить здание. После этого решения объект получил статус памятника и был передан в ведение правительства.

После завершения реставрации в Доме офицеров планируется разместить историко-культурный центр и тематический музей.

«Проводимые работы, я уверен, будут завершены в этом году. Мы хотим, чтобы это место стало точкой притяжения для ветеранов и жителей города. Рядом с Домом офицеров мы уже возвели мемориал, посвященный летчикам, и планируем разбить большой парк», — добавил Володин.