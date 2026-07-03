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НовостиОбщество3 июля 2026 4:20

До 12 июля можно подать заявку на Всероссийскую премию «Патриоты России»

Источник:kp.ru
Фото: МинИнформ 64 Z

Фото: МинИнформ 64 Z

Всероссийская премия «Патриоты России» Премия направлена на выявление лучших организационных, технологических, творческих и медиарешений, которые вносят вклад в сохранение исторической памяти, работу с ветеранами и участниками специальной военной операции.

Награждение пройдет в рамках Всероссийского форума «Патриоты России».

Для участия в премии нужно подготовить проект, направленный на патриотическое воспитание, сохранение исторической памяти или поддержку ветеранов СВО.

Конкурс проводится по 7 номинациям: сценический проект, прикладное творчество, цифровое решение, технологические решения, сохранение исторической памяти, формирование ценностных ориентиров общества, патриотическое воспитание детей и молодежи.

Заявки принимаются до 12 июля 2026 года на официальном сайте.