Фото: Минкультуры Саратовской области

Стартовал приём заявок на III Всероссийский конкурс молодых преподавателей – духовиков «Виват, музыкант!»

Конкурс организован Духовым обществом имени Валерия Халилова и проводится среди преподавателей, руководителей творческих коллективов ДШИ и профессиональных образовательных организаций, аранжировщиков, композиторов, авторов и разработчиков проектов в области развития и популяризации духового исполнительства.

Приём заявок осуществляется до 15 августа 2026 года.

Подробнее о конкурсе по ссылке clck.ru/3UMj7p