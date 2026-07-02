В Пушкинке расскажут, каким был Саратов в годы Великой Отечественной войны

3 июля в 10:00 в Саратовской областной библиотеке для детей и юношества имени Пушкина пройдет историческая встреча, посвященная военному прошлому города.

Гостям расскажут, как Саратов, удостоенный звания «Город трудовой доблести», жил и работал в годы войны. Посетители узнают о подростках, женщинах и детях, которые трудились у заводских станков, познакомятся с архивными документами, письмами и хрониками того времени.

Это возможность по-новому взглянуть на историю города и узнать малоизвестные факты о том, какой вклад Саратовская область внесла в Победу.