В городе Саратове до конца 2026 года снесут 32 расселенных старых дома

До конца 2026 года в Саратове планируется снести ещё 32 расселенных дома. Об этом сообщил глава города Игорь Молчанов во время отчёта о работе администрации.

Работы по демонтажу аварийного фонда ведутся при финансовой поддержке регионального бюджета. По словам мэра, только в первом полугодии 2026 года в городе уже было демонтировано 27 аварийных домов. С начала года новое жильё получили 180 переселенцев.

Освободившиеся после сноса земельные участки власти планируют использовать для создания общественных пространств и зелёных зон, что должно улучшить городскую среду и повысить качество жизни саратовцев.

Помимо сноса расселённого жилья, в городе продолжается работа по ликвидации незаконных построек. С начала года администрация добилась следующих результатов:

Мэр также отметил усиление муниципального контроля, благодаря которому удалось привести в порядок более 700 проблемных участков дорог и восстановить около 160 объектов городской инфраструктуры, включая остановки общественного транспорта и столбы освещения.