Саратовское предприятие вошло в реестр интеграторов робототехнических решений

Саратовская компания «АСпром» официально включена в реестр интеграторов робототехнических решений, который был сформирован АНО «Центр промышленной роботизации» на платформе

Подтверждение экспертизы и специализация

Включение в реестр является официальным признанием, которое помогает промышленным предприятиям находить проверенных интеграторов с подтверждённой квалификацией. Для получения этого статуса «АСпром» прошла многоэтапную проверку, включавшую:

Ключевая специализация компании — внедрение комплексных роботизированных систем. Решения «АСпром» востребованы в различных отраслях, включая пищевую, химическую и деревообрабатывающую промышленность, а также на складах. В портфолио компании — проекты по автоматизации конвейерных линий, автоматической укладке, упаковке и маркировке продукции.

Ключевые проекты и партнёрства

Среди успешно реализованных проектов компании:

«АСпром» является официальным интегратором ведущих мировых производителей роботов, таких как KUKA и Warsonco. Специалисты компании регулярно проходят обучение у производителей, обмениваются опытом с китайскими коллегами и участвуют в международных отраслевых выставках.

Вклад в развитие отрасли и подготовку кадров

Компания активно участвует в развитии отечественной робототехники. Специалисты «АСпром» входят в рабочую группу по разработке национального стандарта ГОСТ для промышленных роботов.

Кроме того, в рамках программы «Открытая промышленность» предприятие занимается популяризацией инженерных профессий, работая со студентами технических специальностей и способствуя подготовке кадров для быстрорастущего сектора промышленной робототехники.