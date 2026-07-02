Директор строительной компании подозревается в невыплате зарплаты сотруднику

Следственными органами СУ СК России по Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотруднику коммерческой организации. По версии следствия, с января по апрель 2026 года руководитель строительной компании полностью не выплатил работнику зарплату на сумму не менее 120 тысяч рублей. Дело возбуждено по части 2 статьи 145.1 УК РФ.

В настоящее время следователи проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Принимаются меры к погашению образовавшейся задолженности. Следственное управление обращает внимание работодателей на необходимость строгого соблюдения трудового законодательства.

За полную невыплату заработной платы свыше двух месяцев предусмотрена уголовная ответственность. Расследование продолжается. Работники, столкнувшиеся с задержками зарплаты, могут обращаться в следственные органы и трудовую инспекцию.