Саратовцев приглашают на фотоконкурс «Культурный ритм»

ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» объявило о старте фотоконкурса «Культурный ритм». К участию приглашаются граждане России старше 18 лет, которые хотят поделиться своим видением памятников архитектуры. Для этого необходимо выбрать объект культурного наследия из утверждённого списка, сделать авторскую фотографию в 2026 году и отправить работу организаторам. Конкурс проводится в двух номинациях: «Цветное изображение» и «Черно-белое изображение».

Среди предложенных для съёмки объектов — саратовские кинотеатр «Победа», доходный дом купца Медведева, «Дом книги» на Вольской, а также памятники в Вольске: Гостиный двор и дом купца Левшина. Приём работ продлится до 20 сентября, итоги подведут 30 сентября. Победители в каждой номинации получат денежные призы: за первое место — 15 тысяч рублей, за второе — 10 тысяч, за третье — 5 тысяч рублей.

Подробные условия, технические требования к фотографиям и форма заявки доступны на официальной странице конкурса.