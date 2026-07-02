Летняя кинокомпания в Саратове объединила 3 тысячи школьников

В Саратове стартовала летняя кинокомпания, посвященная Году единства народов России. С 1 июня более 3 тысяч школьников стали участниками 120 игровых кинопрограмм на открытых площадках и в школах города. Премьерой стала программа «Игра народов России», где дети познакомились с традициями разных регионов и учились командной работе. Программы «В кругу друзей» и «Хоровод народов: играем вместе» погрузили ребят в культуру народов Саратовской области.

В кинозале «На Рижской» и историческом кинотеатре «Победа» после игр показывали новые российские фильмы и мультфильмы. Директор киновидеоцентра Ирина Бережная отметила: «Сочетание активных игр на улице и глубокого просмотра отечественных фильмов — идеальный формат летнего отдыха».

Кампания продолжится в июле и августе. Выездные показы и программы пройдут в Татищевском, Марксовском, Энгельсском районах и Саратове.