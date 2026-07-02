Стартовал приём заявок на конкурс «Лидер корпоративного донорства»

Стартовал приём заявок на V Всероссийский конкурс лучших практик по развитию донорства «Лидер корпоративного донорства», организованный Российским Красным Крестом. Заявки принимаются до 1 сентября 2026 года. В этом году конкурс впервые пройдёт в два этапа: региональный — с 15 июня по 1 августа, федеральный — со 2 августа по 1 сентября.

К участию приглашаются коммерческие и некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения, развивающие донорство как часть корпоративной культуры. Впервые конкурс разделён на три категории: малые (до 100 человек), средние (от 101 до 250) и крупные (от 251) предприятия. Заявки принимаются по пяти номинациям, а также предусмотрены специальные номинации — за лучший медиапроект и лучшую историю донора среди сотрудников.

Победителей определит жюри, в состав которого войдут представители Российского Красного Креста, федеральных органов власти и профильных ведомств. С подробной информацией о порядке участия можно ознакомиться по ссылке.