Саратовец подозревается в краже 24 тысяч с банковской карты

В Саратове раскрыта кража денег с банковской карты. Жертвой стал 42-летний житель Октябрьского района, который 16 июня обратился в отдел полиции. Мужчина сообщил, что в период с 9 по 14 апреля с его банковского счета пропали более 24 тысяч рублей.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого — им оказался 42-летний ранее судимый житель Волжского района. В полиции мужчина признался в содеянном. По его словам, заявитель оставил ему карту для покупки строительных материалов, однако подозреваемый использовал её для личных нужд — расплачивался в аптеке и продуктовых магазинах на протяжении нескольких дней.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ («Кража с банковского счёта»). Мера пресечения избрана в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Правоохранители напоминают: не передавайте банковские карты посторонним людям, даже если они выполняют у вас работу.