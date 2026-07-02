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НовостиОбщество2 июля 2026 19:24

Воспитанница саратовской спортшколы завоевала серебро на Всероссийских соревнованиях

Воспитанница СШОР №3 заняла почётное 2 место
Источник:kp.ru

С 25 по 29 июня в Нижнем Новгороде проходили Всероссийские спортивные соревнования по спортивному ориентированию. В дисциплине «велокросс — общий старт» в группе «девушки до 15 лет» воспитанница саратовской МАУДО «СШОР №3» Таисия Никонова завоевала серебряную медаль, заняв почётное 2 место. Это особенно значимо, учитывая высокий уровень конкуренции: в соревнованиях приняли участие более 150 сильнейших спортсменов со всей страны.

Таисия продемонстрировала отличную физическую подготовку, тактическое мышление и волю к победе. Её успех — результат упорных тренировок под руководством тренеров-преподавателей Ольги Николаевны Сухоловской и Бориса Алексеевича Сафронова. Педагоги сумели раскрыть потенциал спортсменки и подготовить её к соревнованиям высокого уровня.