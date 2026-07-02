В Советском районе проверили систему защиты детства

Рабочая группа межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних побывала в Советском районе. Цель — оценка профилактической работы с подростками и выработка рекомендаций. В ходе проверки члены группы изучили административные материалы, документацию и организацию работы с детьми, состоящими на учёте.

Особое внимание уделили социализации трудных подростков. В Кадровом центре дважды в год проводят профориентационные мероприятия, в 2026 году планируют трудоустроить 210 подростков (уже — 81). В районе действуют 261 кружок и секция, работают «IT-куб», музей хлеба и школьные музеи.

И.о. председателя комиссии Алексей Михайлин отметил системный подход в районе: «Законопослушное поведение несовершеннолетних складывается из профилактики, образования и занятости». Проверка показала эффективную интеграцию инфраструктуры в работу с детьми группы риска.