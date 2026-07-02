В Аткарске обновили детский сад и центр творчества

В Аткарске обновили детский сад «Солнышко» и Центр детского творчества. Лето — традиционное время для подготовки школ и садов к новому учебному году. Всего в регионе по программам губернатора Романа Бусаргина обновят 256 образовательных объектов. Меняют кровли и окна, оснащают музеи и кабинеты.

В детском саду «Солнышко» отремонтировали музыкальный зал и прачечную: заменили пол, стены, сантехнику. «Мы с детьми и родителями очень ждали возвращения в обновлённый зал. Малыши заметили каждое обновление — от стен до музыкальных инструментов», — рассказала музыкальный руководитель Ольга Потлова.

В Центре детского творчества обновили логопедический кабинет и кабинет допобразования: поменяли проводку, покрытие, стены, закупили мебель. «Здание старое, кабинет был тёмным. После ремонта стало светло и комфортно для детей», — отметила педагог Мария Морозова.