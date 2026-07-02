В Петровске у Железного моста установили новые информационные стенды. Город последовательно укрепляет позиции как привлекательное направление внутреннего туризма. В летний сезон Петровск регулярно принимает туристические группы и индивидуальных путешественников, а главным архитектурным символом остаётся Железный мост. Новые стенды ориентированы как на гостей, так и на местных жителей. Проект направлен на повышение качества навигации и популяризацию историко-культурного наследия.

Концепцию и дизайн стендов разработал краевед Александр Бочкарёв. Экспозиция включает исторические сведения о городе и реке Медведица, материалы о строительстве моста и происхождении выражения «стоит как чугунный мост». На стендах представлены фрагменты старинных планов, архивные фото и художественные работы местных авторов. Также размещена карта достопримечательностей для удобного планирования маршрута. Стенды выполнены в вишнёво-серой гамме с элементами промышленного дизайна, что усиливает целостность городской среды.

Министр культуры Наталия Щелканова подчеркнула значимость таких инициатив: «Развитие внутреннего туризма — один из ключевых приоритетов. Благодаря нацпроекту "Туризм и гостеприимство", инициированному Президентом Владимиром Путиным, в муниципалитетах создаётся современная инфраструктура. Петровск демонстрирует системный подход». В планах — обновление уличной навигации и установка памятных табличек на местах утраченных храмов в сотрудничестве с Петровским благочинием.