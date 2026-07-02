Саратовцы смогут проголосовать за лучший сувенир региона на фестивале

4 и 5 июля в Саратове пройдут финальные мероприятия ежегодного фестиваля-конкурса «Сувенир Саратовской области». Организатором выступает Палата ремесел при поддержке министерства экономического развития и ТПП региона. В первый день, 4 июля, на улице Волжской и площади Чернышевского развернётся выставка-ярмарка (с 12:00 до 19:30). Гости смогут проголосовать за понравившийся сувенир с 12:00 до 18:00. 5 июля в технопарке «Саратов Диджитал» состоится торжественное награждение победителей.

Министр экономического развития Андрей Разборов отметил: «Талант саратовских мастеров признан далеко за пределами региона, потому что они вкладывают душу в каждое изделие. Уникальные сувениры — не просто вещи, а живое воплощение культурного кода и самобытности нашего края». Фестиваль станет отличной возможностью для жителей и гостей города выбрать лучший подарок и познакомиться с творчеством местных умельцев.

Приглашаем всех желающих посетить ярмарку, проголосовать за полюбившийся сувенир и поддержать мастеров. Вход свободный.