Машинно-тракторный парк области готов к уборочной на 94%

Машинно-тракторный парк Саратовской области готов к проведению уборочной кампании-2026 на 94%. В хозяйствах насчитывается 19 400 тракторов, 7 080 зерноуборочных и 180 кормоуборочных комбайнов, а также более 8 000 плугов, 10 900 культиваторов, 3 377 жаток и другой техники.

Парк постоянно пополняется: в 2025 году аграрии приобрели 415 тракторов, 210 комбайнов и более 1 500 единиц оборудования на сумму 13 млрд рублей. По лизинговым программам отгружена 601 единица техники на 3,9 млрд рублей. С начала 2026 года поставлено 165 тракторов, 90 комбайнов и другая техника. По льготному лизингу приобретено 353 единицы на 2,5 млрд рублей.

Зампред правительства — министр сельского хозяйства Василий Котов отметил, что доля отечественных машин в структуре закупок растёт: в 2025 году 97% комбайнов и 90% тракторов были российского производства. С 2020 года показатель вырос на 3% благодаря программам Росагролизинга. Модернизация техники продолжается.