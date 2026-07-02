О Саратовском музее краеведения на радио КП в новом выпуске «Афиши»

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О Саратовском областном музее краеведения, истории региона и современных интерактивных форматах — в новой программе «Афиша»

В гостях радио КП: Светлана Львовна Захарова, заведующий отделом развития музея, и Олеся Анатольевна Кубанкина, заведующая отделом истории края.

В этом году Саратовский областной музей краеведения празднует своей юбилей — 140 лет! Поговорим о том, как музей соединяет прошлое и настоящее, какие экспонаты и истории помогают почувствовать дух Саратовской губернии, а также какие интерактивные форматы сегодня позволяют буквально прикоснуться к истории.

Отдельно узнаем, что обязательно стоит увидеть каждому посетителю и какие бесплатные мероприятия ждут гостей музея уже в ближайшие выходные.

Слушайте эфир завтра в 12:03 на волне 90.6 FM. Запись программы будет доступна на странице ВК.