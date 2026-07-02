В Саратове раскрыто подпольное производство поддельных соков и газировки

В Саратове полиция завершила расследование дела о подпольном производстве фальсифицированных соков и газированных напитков под известными брендами.

С декабря 2024 по май 2025 года в складском помещении Ленинского района двое мужчин (35 и 60 лет) организовали цех по производству безалкогольных напитков. Они закупали концентраты, пустую тару и этикетки популярных марок, фильтровали воду и разливали продукцию, которая затем продавалась на частных точках одного из крупных рынков города.

Незаконная деятельность была пресечена оперативниками УЭБиПК в мае 2025 года. В ходе обысков изъято около 15 тысяч бутылок готовой продукции на сумму порядка 2,5 млн рублей. Уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ направлено в Ленинский районный суд. Фигурантам грозит до 6 лет лишения свободы.