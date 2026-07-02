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НовостиОбщество2 июля 2026 16:24

В Федоровском районе мужчина ударил знакомого бутылкой по голове

В Федоровском районе итогом нетрезвого конфликта стало уголовное дело
Источник:kp.ru

В Федоровском районе 50-летний мужчина ударил знакомого бутылкой по голове во время совместного распития спиртного. Инцидент произошел в гараже во дворе дома пострадавшего в поселке Мокроус. 44-летний сельчанин обратился в полицию, медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и резаную рану затылка.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Ранее не судимый фигурант сознался в содеянном. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Полиция напоминает: алкоголь часто становится причиной конфликтов с тяжкими последствиями.