Аномальная жара повышает риск ДТП: советы саратовцам от МВД

Из-за аномальной жары, охватившей регионы России, на дорогах фиксируется рост числа ДТП. Экстремально высокие температуры снижают концентрацию и скорость реакции водителей — этот эффект специалисты сравнивают с воздействием алкоголя. Только за первые дни зноя серьёзные аварии произошли в Калининградской, Воронежской, Рязанской и Волгоградской областях.

МВД и Госавтоинспекция России призывают автомобилистов соблюдать меры предосторожности: избегать поездок в пик жары с 11:00 до 17:00, перед выездом проветривать салон и включать кондиционер постепенно, следить за самочувствием и при слабости останавливаться для отдыха. Также рекомендуется проверить систему охлаждения, давление в шинах и тормоза, держать дистанцию и снижать скорость.

Водителям советуют брать с собой воду и пить её понемногу в пути. Категорически запрещается оставлять в салоне детей, животных и газовые баллончики — в жару это смертельно опасно.