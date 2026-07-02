Саратов встречает сильнейших: стартовал Кубок России по настольному теннису

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Саратов сегодня стал центром большого спортивного события — в регионе стартовал Кубок России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине «настольный теннис». Более 100 сильнейших спортсменов из 22 регионов страны приехали в наш город, чтобы побороться за награды, продемонстрировать мастерство и доказать: для настоящей силы духа нет преград. За теннисными столами развернутся напряжённые и зрелищные поединки, которые никого не оставят равнодушным.

Для Саратовской области большая честь в очередной раз принимать соревнования такого высокого уровня. Это не только возможность увидеть яркие матчи, но и ещё одно подтверждение того, что в нашем регионе активно развивается адаптивный спорт, создаются современные условия для занятий физической культурой и проведения всероссийских турниров. Саратовская земля гостеприимно встречает атлетов, и каждый участник чувствует поддержку зрителей и организаторов.

Министр спорта области Александр Абросимов обратился к участникам с напутственными словами: «Каждый участник Кубка России — пример невероятной целеустремлённости, мужества и любви к спорту. Их истории вдохновляют, а их достижения напоминают, что самые важные победы начинаются с веры в себя. Желаю спортсменам честной борьбы, ярких матчей, удачи за теннисным столом и, конечно, незабываемых впечатлений от гостеприимной саратовской земли!» Пожелаем удачи всем участникам и будем следить за ходом соревнований. Министерство спорта Саратовской области приглашает болельщиков поддержать спортсменов.