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НовостиОбщество2 июля 2026 15:55

В Парке Победы увековечили имена погибших в СВО бойцов

Источник:kp.ru
Фото: ООО "Волга-Медиа"

Фото: ООО "Волга-Медиа"

Сегодня, в Парке Победы увековечили имена военнослужащих, которые погибли в ходе специальной военной операции. Имена бойцов занесли на колонны мемориала "Землякам, погибшим в локальных войнах".

Церемонию посетили родственники погибших, общественники, силовики, депутаты и чиновники, в том числе участницы партийного проекта "Женское движение Единой России" Елена Мысникова и Ирина Яковенко.

"В этот день, наполненный скорбью, на гранитных плитах навсегда запечатлели имена тех, кто отдал свою жизнь, защищая будущее страны. Для меня это не просто церемония. Это значит, что подвиг моего мужа не забыт, а его имя будет жить вечно. Я воспитываю наших детей и знаю, что они будут расти с пониманием того, каким мужественным и сильным человеком был их отец", — поделилась Елена Мысникова.

"Для многих семей это событие стало важной вехой в процессе прощания и обретения нового смысла — сохранения светлой памяти о своих близких для будущих поколений", - отметила Ирина Яковенко.

Мероприятие завершилось минутой молчания и возложением цветов к мемориалу.