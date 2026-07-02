В Саратовской области открыт набор на контрактную службу в подразделения беспилотных систем.

Требуются операторы БПЛА, специалисты по радиоэлектронной борьбе, ПВО и связи, IT-специалисты, сапёры, медицинские работники и водители. Предлагается контракт сроком на один год с возможностью последующего увольнения.

По информации организаторов набора, с учётом предусмотренных выплат жители Саратовской области могут получить за первый месяц службы от 2,6 млн рублей, за первый год — от 5,2 млн рублей. Также заявлены дополнительные выплаты за уничтожение техники противника в зависимости от её типа.

Получить дополнительную информацию можно по телефонам 8 (8452) 38-19-20 или 117, в районных военкоматах, а также в областном пункте отбора на военную службу по адресу: Саратов, ул. Буровая, 36.