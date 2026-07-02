Панков рассказал о завершении благоустройства в Перевесинке по проекту Володина

В селе Перевесинка Турковского района завершилось благоустройство территории школы и детсада. В этом опорном селе реализуется депутатский проект Вячеслава Володина по ремонту дворов, школьных спортплощадок, восстановлению ограждений и игровых площадок.

Об этом в своём канале в мессенджере «Макс» рассказал депутат Госдумы Николай Панков.

«В Турковском районе встретились с жителями сёл, где реализуются важные проекты Вячеслава Володина. Спасибо людям, что помогают контролировать качество работ.

В опорном селе Перевесинка школа и детсад находятся в одном здании. Здесь выполнен весь объём работ. Заасфальтирован двор, установлены детская и спортивная площадки. Получилась современная зона для игр и занятий физкультурой. Учителя и воспитатели здесь замечательные. Приятно было их снова увидеть. Отмечу, в селе встретил и давнюю знакомую. Когда-то спикер помог ей добиться выплаты задолженности по зарплате на «Саратоворгсинтезе».

В Турках на территории детсада №4 также уложен асфальт, появилась современная игровая площадка. А возле основной общеобразовательной школы завершается монтаж спортплощадки. Там будут проходить уроки физкультуры. Продолжилось и обустройство ранее реконструированного стадиона «Урожай». Теперь по федеральному проекту здесь построена площадка для сдачи нормативов ГТО.

В сёлах Каменка и Студенка с жителями обсудили ремонт дорог и социальных объектов. А также решение других проблем людей. Это всегда главное», - отметил Николай Панков.