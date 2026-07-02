Женское движение Аткарска плетёт летние сети для бойцов

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Волонтёры из села Прокудино и участницы партийного проекта "Женское движение Единой России" неустанно плетут маскировочные сети для наших бойцов, участвующих в специальной военной операции.

"Маскировочные сети это необходимый расходник на фронте – они быстро приходят в негодность, а потому постоянно нужны новые запасы. Сейчас изготавливаем "летний" вариант сетей – бойцы просят побольше "травки". Сегодня сплели 254 сеть, и мы верим, что она поможет спасти жизни бойцов", - рассказала местный координатор проекта "Женское движение Единой России" в Аткарском районе Валентина Шпакова.

Поддержка участников специальной военной операции и их семей остаётся одним из приоритетных направлений работы народной программы партии "Единая Россия".