Боец из Купянска поблагодарил Женское движение за маскировочные сети

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Получили слова благодарности от военнослужащего 64 полка бпс 2 батальона 3 роты направление Купянск Харьковская область.

"Большое спасибо "Женскому Движению Единой России" Саратовской области, "Саратовской областной организации Общероссийского профсоюза работников культуры" и сотрудницам спортивной школы олимпийского резерва "Надежда Губернии" за маскировочную сеть! Эту помощь по праву называют бесценной-сети спасают наши жизни!", - сказал боец.

"Когда вяжешь каждую ячейку, думаешь об одном: чтобы этот кусок ткани закрыл бойца от вражеского глаза. Чтобы дрон пролетел мимо. Чтобы тепловизор не увидел. Каждая сплетённая нами полоска ткани — это чей-то шанс вернуться домой.

Нам сказали спасибо. Но мы говорим спасибо им — за то, что они там стоят. А мы здесь продолжаем. Будем плести дальше, пока есть силы и пока есть потребность", - отметила куратор направления "Наставничество" проекта "Женского движения Единой России" Саратовской области Мария Хасанова.

Поддержка участников специальной военной операции и их семей остаётся одним из приоритетных направлений работы народной программы партии "Единая Россия".