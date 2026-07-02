Женское движение поздравило бойцов в госпитале

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Участница партийного проекта Женское движение Единой России, жена участника специальной военной операции Ирина Яковенко вместе с волонтёрами навестила раненных бойцов в госпитале.

"Ребятам передали сладости, чай, кофе и необходимые вещи, а также детские письма и рисунки. Для наших военнослужащих такая поддержка и внимание очень важны. Смелых, мужественных бойцов добрые, написанные рукой ребёнка, слова затрагивают до глубины души. Пожелали скорейшего выздоровления бойцам, а врачам — терпения, сил и успехов", - поделилась Ирина Яковенко.

Поддержка участников специальной военной операции и их семей остаётся одним из приоритетных направлений работы народной программы партии "Единая Россия".