«Женское движение» плетёт маскировочные сети для бойцов

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Участницы партийного проекта "Женское движение Единой России" и работники "Спортивной школы олимпийского резерва "Надежда Губернии" продолжают ежедневно плести маскировочные сети.

"Плетение маскировочных сетей – это кропотливый труд, требующий усидчивости и внимания к деталям. Каждый узелок, каждая лента важны, поскольку от качества маскировки зависит безопасность бойцов. А также позволяет почувствовать себя причастным к общему делу, внести свой вклад в Победу! Сегодня важна любая помощь. От нашего участия во многом зависят жизнь и здоровье наших бойцов, благополучие их семей", - отметила куратор направления "Мои наставники" "Женского движения Единой России" Мария Хасанова.

Приоритет работы партии "Единая Россия" поддержка участников СВО и их семей, а также реализация народной программы.