Проекты студентов ПИУ РАНХиГС претворяются в жизнь в муниципалитетах Саратовской области

Фото: ПИУ РАНХиГС

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Завершение учебного года – не только пора экзаменов, но и время подведения итогов. Студенческий проектный офис при Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области», действующий на базе кафедры государственного и муниципального управления Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, подводит итоги работы за 2025/2026 учебный год.

Фото: ПИУ РАНХиГС

С 2020 года Офис служит уникальной площадкой, где студенты выпускных курсов факультета ГМУ применяют свои знания на практике, разрабатывая социально значимые проекты совместно с главами муниципальных образований Саратовской области. Как отмечает руководитель Офиса Оксана Тэйслина, такое взаимодействие открывает перед студентами возможность непосредственного участия в деятельности управленческих структур. География сотрудничества охватила более 100 муниципальных образований, а участие в проектах приняли свыше 300 студентов. Результатом их труда стали более 120 практико-ориентированных проектов, направленных на патриотическое воспитание, развитие туризма, фестивального движения, сохранение исторической памяти, решение экологических проблем. 25 из них уже успешно реализованы.

Фото: ПИУ РАНХиГС

Так, например, реализация проекта возрождения культурного объекта «Кирха «Шефер»: новые звуки старой истории» в селе Липовка и инициативы по адаптации «Здравствуй, сосед!» в Терновском муниципальном образовании началась сразу же после их успешной защиты весной 2025 года. Активное участие студенты приняли в проведении фестиваля «Деревенский Лукфест» в селе Смеловка. Разработка проекта «Фестиваль немцев Поволжья «История Унтервальдена: путешествие к истокам», направленная на развитие этнотуризма в селе Подлесное, легла в основу проекта главы Подлесновского муниципального образования «Наставничество среди студенчества — путь к эффективной муниципальной службе!». Этот проект был представлен на вторую Всероссийскую муниципальную премию «Служение» 2025 года в номинации «Институт наставничества — для будущего страны».

Фото: ПИУ РАНХиГС

В основе функционирования Студенческого проектного офиса при Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области» – эффективное взаимодействие Поволжского института управления, Ассоциации и органов местного самоуправления региона.

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