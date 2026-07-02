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НовостиОбщество2 июля 2026 11:35

Бусаргин: запущено движение по обновлённому трамвайному маршруту № 3

Рабочее движение стартовало: маршрут № 3 модернизирован в Саратове
Источник:kp.ru

Губернатор Роман Бусаргин сообщил о запуске рабочего движения по новому участку обновлённого трамвайного маршрута № 3 — от Детского парка до Кировского депо. Параллельно на этом отрезке продолжаются работы по благоустройству и завершаются другие технические процессы, которые не влияют на движение транспорта. Для контроля за контактной сетью созданы специальные группы, готовые при необходимости оперативно вносить корректировки.

Профильное министерство в постоянном режиме следит за работой и других модернизированных маршрутов. В частности, по «восьмёрке» есть замечания к состоянию уложенных плит. Подрядчик обязан исправить их в рамках гарантийных обязательств.

Перед организацией поставлено важное требование — работы необходимо выполнить в летний период без ущерба для основного движения.