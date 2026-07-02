Бусаргин: запущено движение по обновлённому трамвайному маршруту № 3

Губернатор Роман Бусаргин сообщил о запуске рабочего движения по новому участку обновлённого трамвайного маршрута № 3 — от Детского парка до Кировского депо. Параллельно на этом отрезке продолжаются работы по благоустройству и завершаются другие технические процессы, которые не влияют на движение транспорта. Для контроля за контактной сетью созданы специальные группы, готовые при необходимости оперативно вносить корректировки.

Профильное министерство в постоянном режиме следит за работой и других модернизированных маршрутов. В частности, по «восьмёрке» есть замечания к состоянию уложенных плит. Подрядчик обязан исправить их в рамках гарантийных обязательств.

Перед организацией поставлено важное требование — работы необходимо выполнить в летний период без ущерба для основного движения.