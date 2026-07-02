Опубликован план мероприятий в Парке покорителей космоса на июль

Опубликован план мероприятий, которые пройдут в июле в Парке покорителей космоса имени Ю.А. Гагарина. Практически ежедневно здесь организуют экскурсии, просветительские, спортивные и культурные события. В этом месяце запланированы занятия Гагаринского кружка научно-технического творчества для юных экологов, химиков, инженеров и программистов. Также пройдёт планшетная выставка «Космос начинается дома», посвящённая семье Юрия Гагарина, и экологическая акция в рамках Всероссийского проекта «Юннатская страна».

В парке также состоится вручение дипломов о высшем профессиональном образовании. Ознакомиться с полным перечнем мероприятий можно на сайте Правительства Саратовской области. Посещение парка — это отличная возможность совместить отдых с познанием космической истории и участием в научных и творческих активностях.

Добраться до парка можно на общественном транспорте: из Саратова — автобус №249 (ж/д вокзал — село Подгорное — Парк покорителей космоса). Из Энгельса ходят маршруты №204, 252 и 279 до села Степное, Берёзовка и Узморье соответственно.