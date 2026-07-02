На ночном пожаре в Саратове спасли 10 человек

Фото: МЧС Саратовской области

Вчера в 21:47 произошёл пожар в девятиэтажном доме на улице Шелковичной. Горел потолок в квартире на первом этаже. Хозяева покинули жильё и вызвали пожарных. Дверь в горящую квартиру осталась открытой, поэтому плотный дым быстро заполнил весь подъезд. К месту прибыли 5 единиц техники.

С верхних этажей огнеборцы спасли 10 человек. Женщина и её 6-летний сын, спускаясь с 9 этажа, не могли найти выход. Пожарные вывели их с помощью специальных спасустройств. Ребёнок госпитализирован с отравлением продуктами горения. Ещё 15 жильцов вышли на улицу самостоятельно. Дознаватель МЧС установил, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

МЧС России напоминает: при пожаре сразу вызывайте пожарных по телефонам 101 или 112, не тратьте время на сбор вещей — эвакуируйтесь. Достаточно трёх вдохов, чтобы остаться в задымлённом месте навсегда.