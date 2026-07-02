Саратовский рыбак поймал сома весом 45 кг и ростом с себя

Фото: группа ВКонтакте «Хорошая рыбалка 64»

Сразу после снятия нерестового запрета саратовский рыбак поймал сома, который оказался ростом с самого рыбака. Фотографии с впечатляющим уловом появились 1 июля в группе «Хорошая рыбалка 64» во «ВКонтакте». На снимках запечатлён мужчина рядом с гигантской рыбиной, длина которой достигала человеческого роста, а вес составил 45 килограммов 620 граммов.

Место удачной рыбалки счастливчик держит в секрете.

Напомним, с 1 июля завершился нерестовый запрет, действовавший с 1 мая в Волгоградском водохранилище с впадающими в него реками в границах Саратовской области. В региональном комитете охотничьего хозяйства и рыболовства отметили, что нерест рыб, в том числе промысловых видов, прошёл в хороших условиях — уровень воды в Волге держался стабильно длительное время.