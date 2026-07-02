В Саратове пожарный женился на коллеге: история любви на службе

Фото: МСЧ Саратовской области

В Саратове случилось трогательное и необычное событие: 1 июля пожарный и его коллега сыграли свадьбу. Молодожёнами стали сотрудники 3-й пожарно-спасательной части Елисей Кирин и Алина Вавилина. Их романтическая история началась на службе, а теперь переросла в создание семьи.

Фотографию счастливых молодожёнов опубликовали их боевые товарищи. На снимке жених и невеста в классических свадебных нарядах запечатлены на фоне пожарной машины — символа их общей профессии. Кадр получился по-настоящему символичным: любовь и долг оказались рядом.

Сотрудники ГУ МЧС поздравили коллег и поделились тёплыми словами: «Их объединила не только служба, но и сильная взаимная любовь. Свадьба состоялась в лучших традициях — с фотосессией и поздравлениями боевых товарищей!»