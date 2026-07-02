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НовостиОбщество2 июля 2026 9:59

Суд оставил в силе взыскание 800 тысяч с «Взгляд-инфо» в Саратове

Саратовское СМИ проиграло апелляцию по контрактам с ГУ МВ
Источник:kp.ru

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение предыдущей инстанции о взыскании с издания «Взгляд-инфо» почти 800 тысяч рублей. Таким образом, апелляционная жалоба СМИ не нашла поддержки, и сумма осталась в силе.

Ранее Арбитражный суд Саратовской области признал недействительными контракты на социальную рекламу между ГУ МВД и изданием (ООО «Медиа Мир»), усмотрев нарушение принципов конкурентности при госзакупках и завышение их начальной цены. Это повлекло неэффективное расходование бюджетных средств почти на 335 тысяч рублей.

Напомним, ранее учредителя ООО «Медиа Мир» и главного редактора Николая Лыкова уже штрафовали на 30 тысяч рублей за нецензурную лексику в одном из видеосюжетов.