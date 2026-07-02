Пенсионер пропал в Балашове: нужна помощь в поиске

Фото: Лизаалерт

В городе Балашове Саратовской области развернуты поиски 78-летнего Александра Шмелёва. Мужчина, нуждающийся в медицинской помощи, вышел из дома 1 июля и бесследно исчез. По информации поискового отряда «ЛизаАлерт», пенсионер не ориентируется в пространстве, что вызывает серьёзные опасения за его жизнь и здоровье. Всех, кто может помочь следствию, просят незамедлительно сообщить любую информацию.

Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавое телосложение, наголо обритая голова, серо-голубые глаза. В день исчезновения Александр был одет в тёмно-серую футболку, чёрные штаны, чёрные кроссовки и кепку. «Уточняется, что мужчина нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве», — сообщают волонтёры. Это обстоятельство делает ситуацию критической и требует скорейшего реагирования.

Если вы видели Александра Шмелёва или обладаете сведениями о его местонахождении, не оставайтесь в стороне. О любой информации следует сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112. Ваша бдительность может спасти жизнь пожилому человеку.