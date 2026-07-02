Ветеранам СВО представили тактильную выставку «Зримый Саратов»

Фото: МинИнформ 64 Z

1 июля, в День ветеранов боевых действий, сотрудники Областной специальной библиотеки для слепых организовали в Саратовском военном госпитале выставку «Зримый Саратов» — тактильные 3D макеты памятников и знаковых зданий города. Модели позволили бойцам и медицинскому персоналу прикоснуться к истории, ощутить архитектуру камня, мелкие рельефы и скульптурные композиции кончиками пальцев. Посетители отметили, что город зазвучал по-новому — ближе и роднее.

В ответ сотрудники госпиталя преподнесли библиотеке книгу «На службе Отечеству, на страже здоровья. История саратовского военного госпиталя». По итогам встречи принято решение создать 3D макет исторического здания госпиталя как часть серии «Зримый Саратов». Эта модель сохранит память о здании 1894 года и станет ещё одним мостом между прошлым и настоящим.

Фото: МинИнформ 64 Z

«Библиотека благодарит коллектив госпиталя за тёплый приём. Впереди — большая творческая работа, которая позволит каждому прикоснуться к истории нашего города», — отметила директор областной библиотеки Ольга Новикова.