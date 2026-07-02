В Пушкинской библиотеке расскажут военную историю Саратова

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Саратов — город трудовой доблести, и за этим почётным званием стоят тысячи человеческих судеб. В годы Великой Отечественной войны у заводских станков рядом со взрослыми трудились подростки, женщины и даже дети. Каждый из них вносил свой посильный вклад в общее дело, чтобы приблизить долгожданную Победу. Их самоотверженность и мужество навсегда вписаны в историю нашего региона.

Узнать об этих героических страницах прошлого подробнее можно уже завтра, 3 июля, в 10:00, в Саратовской областной библиотеке для детей и юношества имени А.С. Пушкина. Специалисты «Пушкинки» подготовили уникальную встречу, на которой оживят историю: познакомят читателей с подлинными фактами, фронтовыми письмами и хрониками военных лет. Гости услышат рассказы о том, как обычный приволжский город становился надёжной опорой для фронта, как ковалась Победа в тылу.

Вход свободный.