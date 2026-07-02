Саратовский театр драмы подвл итоги прошедшего сезона

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Саратовский академический театр драмы имени И. А. Слонова успешно завершил свой 223-й театральный сезон, который был насыщен яркими событиями и значительными достижениями.

Итоги 223-го театрального сезона

В течение сезона театр представил зрителям восемь премьерных постановок, среди которых:

Всего за сезон было показано 326 спектаклей, которые посетили 109 207 зрителей.

Ключевые события и проекты

Сезон был отмечен проведением значимых культурных мероприятий:

Фестиваль «Уроки Табакова»: В четвертый раз прошел культурно-образовательный проект-фестиваль, приуроченный к 90-летию со дня рождения Олега Павловича Табакова.

Всероссийский фестиваль «Горе от ума — 200»: На площадках театра состоялся масштабный театральный фестиваль.

Образовательные инициативы: Проект для старших школьников «Факультет нужных вещей» пополнился новым театральным уроком «Учимся любить стихи».

Творческая лаборатория «Видимоневидимо»: В десятый раз была проведена лаборатория, где молодые режиссеры представляют сценические эскизы современных пьес.

Цикл встреч «Легенды драмы»: Состоялись три встречи в рамках авторского цикла Ольги Харитоновой.

Гастрольная деятельность

Деятельность театр активно развивалась и за пределами родной сцены. В рамках гастрольной деятельности коллектив посетил города Тюмень и Волгоград, а также представил свои спектакли на сценах Саратовской области.

Саратовский академический театр драмы имени И. А. Слонова благодарит всех зрителей за внимание и поддержку и с нетерпением ждет встречи в новом, 224-м театральном сезоне!