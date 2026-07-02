Юные рифовцы привезли пять медалей с чемпионата России

Фото: МинИнформ 64 Z

Спортсмены саратовской школы «Реабилитация и Физкультура» завоевали пять медалей на чемпионате России по лёгкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Фото: МинИнформ 64 Z

Соревнования прошли в Челябинске с 25 июня по 1 июля, в них участвовали более 400 атлетов из 55 регионов. Мария Фомина установила новый рекорд и взяла золото в метании копья, серебро в толкании ядра и бронзу в метании диска. Мария Колобова стала серебряным призёром на 200 метрах и бронзовым на 100 метрах. Антон Ещенко в дебюте занял пятое место.

Фото: МинИнформ 64 Z

Тренируют спортсменов Татьяна Жданова (Хвалынск), заслуженный тренер России Таисия Борисова (Саратов) и Владимир Свиридов (Балашов).