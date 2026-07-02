Саратовцы могут принять участие в конкурсе по сохранению исторической памяти

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Саратовцы могут принять участие во всероссийском и международном конкурсах по сохранению исторической памяти, проводимых Национальным центром исторической памяти при президенте РФ. Всероссийский конкурс инициатив приурочен к Году единства народов России и проводится по 12 номинациям. Участники могут представить авторские инициативы, охватывающие все периоды истории страны. Подробная информация доступна по ссылке.

Также проводится международный конкурс «Общая память. Геноцид советского народа со стороны нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны». Участники раскрывают судьбы людей, ставших жертвами геноцида, прошедших через оккупацию, неволю и карательные операции. Особое внимание уделяется передаче силы духа и стойкости через призму личной истории.

Конкурсы проводятся в рамках федеральных законов и указов президента о сохранении традиционных ценностей и национальной безопасности. Принять участие могут все желающие.