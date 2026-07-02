Саратовцев приглашают на международный фотоконкурс «Русская цивилизация»

Фото: МинИнформ 64 Z

Саратовцев приглашают принять участие в X Международном фотоконкурсе «Русская цивилизация», который проводит Федеральное агентство по делам национальностей. Заявки принимаются до 12 октября 2026 года. Участвовать могут как профессиональные фотографы, так и любители старше 18 лет. Жюри, состоящее из известных деятелей культуры и фотожурналистов, определит лучшие работы в семи номинациях, включая «Уникальную природу», «Лица и поколения», «Традиции большой страны» и специальную номинацию «Дом народов России».

Также предусмотрены Гран-при и Приз зрительских симпатий. Победителей наградят в Москве в преддверии Дня народного единства. Конкурс направлен на сохранение и популяризацию культурного наследия народов России.

Подробная информация и условия участия — на официальном сайте.