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НовостиОбщество2 июля 2026 9:20

Саратовцев приглашают на международный фотоконкурс «Русская цивилизация»

Международный фотоконкурс «Русская цивилизация»: приём работ открыт
Источник:kp.ru
Фото: МинИнформ 64 Z

Фото: МинИнформ 64 Z

Саратовцев приглашают принять участие в X Международном фотоконкурсе «Русская цивилизация», который проводит Федеральное агентство по делам национальностей. Заявки принимаются до 12 октября 2026 года. Участвовать могут как профессиональные фотографы, так и любители старше 18 лет. Жюри, состоящее из известных деятелей культуры и фотожурналистов, определит лучшие работы в семи номинациях, включая «Уникальную природу», «Лица и поколения», «Традиции большой страны» и специальную номинацию «Дом народов России».

Также предусмотрены Гран-при и Приз зрительских симпатий. Победителей наградят в Москве в преддверии Дня народного единства. Конкурс направлен на сохранение и популяризацию культурного наследия народов России.

Подробная информация и условия участия — на официальном сайте.