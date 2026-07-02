Студенты-целевики проходят практику в районных больницах области

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В районных больницах Саратовской области набирает обороты летняя практика студентов-целевиков — будущие врачи осваивают профессию прямо на месте, где им предстоит работать после выпуска. В Аткарской районной больнице практикуются 13 студентов, в Новоузенской — 12, большинство из которых окончили первый и второй курсы Саратовского медуниверситета. Ребята оттачивают навыки в хирургическом и терапевтическом отделениях под руководством старших медсестёр: первокурсники пробуют себя в роли санитаров и помощников, а второкурсники уже ставят уколы и делают перевязки.

Такая практика — не просто формальность: студенты погружаются в реальную больничную среду, учатся диагностике, лечению и профессиональному общению с пациентами. Под чутким контролем наставников теоретические знания закрепляются, а главное — формируется профессиональная идентичность. Будущие врачи возвращаются к учёбе более уверенными и мотивированными.

Всего сегодня практику проходят более 1,4 тысячи студентов-целевиков всех курсов. Министр здравоохранения Владимир Дудаков подчеркнул: «Это весомое подспорье для докторов сейчас и, конечно, в дальнейшем, когда ребята уже станут дипломированными врачами и вернутся в свои больницы и поликлиники на постоянную работу. У ординаторов график иной — они уже завершили практику и сейчас сдают сессию».