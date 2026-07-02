Ветеранам спецоперации в Саратовее показали зримый город

Фото: Минкультуры Саратовской области

В ознаменование Дня ветеранов боевых действий, 1 июля, для бойцов и медицинского персонала Военного госпиталя города Саратова была организована особенная экспозиция «Зримый Саратов». Сотрудники областной специализированной библиотеки для незрячих представили тактильные 3D-копии монументов и известных городских построек. Эти модели дали возможность ощутить историческое наследие: текстуры камня, тонкие рельефные детали и скульптурные элементы стали доступны для восприятия через осязание. Гости мероприятия поделились впечатлениями, отметив, что город раскрылся им в новом свете, став более близким и понятным.

В знак признательности медицинские работники госпиталя презентовали экземпляр издания «На службе Отечеству, на страже здоровья. История саратовского военного госпиталя». По итогам состоявшейся встречи было принято решение расширить серию «Зримый Саратов» новым элементом — созданием 3D-модели исторического здания госпиталя. Эта будущая миниатюра сохранит память о сооружении, возведенном в 1894 году, и послужит еще одним символом связи времен.

«Библиотека выражает благодарность персоналу госпиталя за радушный прием. Впереди нас ждет масштабный творческий проект, который даст возможность каждому желающему ощутить историю нашего города», — поделилась директор областной библиотеки Ольга Новикова.