Саратовский регоператор напоминает жителям основные правила складирования отходов на контейнерных площадках

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Саратовский филиал «Ситиматик» напоминает жителям региона о необходимости строгого соблюдения правил складирования твердых коммунальных и крупногабаритных отходов. Это позволит избежать захламления контейнерных площадок и прилегающих к ним территорий.

Основные правила обращения с отходами прописаны в ФЗ № 89 «Об отходах производства и потребления», приказе областного министерства природных ресурсов и экологии № 48 «Об утверждении Порядка накопления ТКО на территории Саратовской области» и Постановлении Правительства РФ № 293 «О порядке обращения с твердыми коммунальными отходами».

Данные нормативно-правовые акты четко регламентируют, какие виды отходов можно оставлять на контейнерных площадках, а какие необходимо утилизировать самостоятельно:

1. Твердые коммунальные отходы (остатки пищи, предметы обихода, личной гигиены и прочий мелкий мусор, образующийся в быту) необходимо складировать только в емкости для ТКО. Сбрасывать такие отходы около баков или в отсеки для крупногабаритного мусора запрещено. 2. Крупногабаритные отходы (отходы от текущего ремонта - обои, куски линолеума, двери, а также ненужная мебель, бытовая техника, сантехника) можно поместить исключительно в специализированные отсеки или бункеры-накопители. При этом старая мебель должна быть в разобранном виде. Складировать КГО в контейнеры для ТКО или на землю возле площадки запрещено. 3. Древесно-растительные отходы нельзя сбрасывать ни в емкости для ТКО, ни в отсеки/бункеры для КГО. Обрезки кустарников, сухую траву и листья должен утилизировать самостоятельно тот, кто их образовал. Если такие отходы появились на площадке, их вывоз должен обеспечить собственник места накопления ТКО. 4. Строительные отходы (куски бетона, цемент, кирпич, песок, части стен, фасадные и внутренние элементы, бревна, доски и т.п.) должны быть транспортированы теми, кто их образовал, на лицензированные полигоны самостоятельно или с помощью специализированных организаций. 5. Опасные отходы (шины, аккумуляторы, ртутные лампы) также нельзя складировать на контейнерных площадках. Они подлежат только спецутилизации, которая позволяет предотвратить их негативное влияние на окружающую среду.

Соблюдение данных правил обращения с отходами позволит обеспечить порядок на контейнерных площадках и исключить навалы отходов около них.